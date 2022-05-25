Вице-министр сельского хозяйства рассказал о ходе весенне-полевых работ

В Службе центральных коммуникаций рассказали о ходе весенне-полевых работ.

В этом году засеют в стране 23,1 млн га пашни. Приоритет отдают кормовым и социально-значимым культурам. Аграриям оказана большая поддержка со стороны государства, отметил в ходе брифинга вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

АБУЛХАИР ТАМАБЕК, вице-министр сельского хозяйства РК:



— В текущем году на проведение посевных работ выделено дизельное топливо в объеме 400 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом это на 20 тыс. тонн больше. С учетом затрат по поставке, хранению и реализации для сельхозтоваропроизводителей литраж составил 200 тенге. Это на 15 процентов ниже рыночных. В настоящее время в соответствии с графиком осуществляется поставка топлива аграриям.

В этом году возникли проблемы с поставкой семян от северного соседа. Причина кроется в запрете России на экспорт сельскохозяйственных культур. Однако эта санкция была снята с Казахстана путем переговоров заместителей премьер-министров двух стран. Благодаря чему удалось получить дополнительно более 14 тысяч тонн семян. В целом, в текущем году на поддержку из местных бюджетов предусмотрено 11,8 млрд тенге.

АБУЛХАИР ТАМАБЕК, вице-министр сельского хозяйства РК:



— В текущем году планируется внести 670 тыс. тонн удобрений. На сегодняшний день заключен договор на поставку удобрений в объеме 408 тыс. тонн. Практически во все регионы началась доработка минеральных удобрений. Аграриям поставлено порядка 308 тыс. тонн удобрений. 50% приобретенных удобрений компенсирует государство.

Стоит отметить, что в текущем году на кредитование аграриев для проведения весенне-полевых и уборочных работ выделено 70 млрд тенге бюджетных кредитов. Из более чем 2 с половиной тысяч поступивших заявок одобрено и поддержано более 2 тысяч. Сегодня из 23 млн га засеяли 11,3 млн.

Анастасия Кузнецова