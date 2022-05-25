В селе Краснознаменное Мамлютского района открыт участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем

В Краснознаменском сельском округе Мамлютского района Северо-Казахстанской области открыт участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем. С апреля 2020 года здесь работает опытный участковый инспектор, майор полиции Бакытжан Смаилов. Новый современный офис для него построили в селе Краснознаменное при поддержке акимата.

Бакытжан Смаилов, участковый инспектор полиции отдела полиции Мамлютского района:



-В УПП выведено 32 камеры со школы — СШ Краснознаменного и 14 камер установлено в общественных местах, который также выведены в «опорный пункт». Округ состоит из трех деревень: Беловка — самая дальняя деревня, следующая деревня — Калугино и центральная усадьба — Краснознаменное. Всего населения — 1098 человек. К участковому обращаются. В основном — по поводу сх-животных. Не то, чтобы они потерялись, а по той причине, что коровы вечером ходят без присмотра… Принимаем меры.

Общая площадь офиса — 100 квадратных метров. Прием граждан участковый инспектор ведет с 9 до 23 часов, без выходных. В минувшем году аналогичные пункты полиции были открыты также в других селах Мамлютского и Уалихановского районов. Таким образом, в рамках реализации принципа «полиция шаговой доступности» североказахстанские стражи правопорядка переходят на формат сервисной модели работы.

Айдын Кабдулдинов , начальник Департамента полиции Северо-Казахстанской области:



-Участковый инспектор полиции всегда находится в шаговой доступности; он открытый, доступный и все обращения он должен рассматривать сразу же, незамедлительно. А это позволит ему находится на рабочем месте 24 часа в сутки.

В день открытия пункта ряд жителей Мамлютского района поощрили благодарственными письмами Департамента полиции. А еще для укрепления правопорядка и общественной безопасности участковому инспектору Бакытжану Смаилову вручили ключи от новой автомашины. Завершением праздничного события стала концертная программа, подготовленная артистами в погонах Культурного центра областного департамента полиции.

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