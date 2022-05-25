Студенты Kozybayev University готовятся к предстоящему референдуму. Он состоится через 12 дней. 25 мая в стенах местной альма-матер состоялся круглый стол участники, которого обсуждали поправки в главный закон Республики Казахстан.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашак» партии «AMANAT»:

— Наше государство обретает совсем другой облик, модель взаимодействия между гражданским обществом и государственной властью. Выстраивается совсем иная политическая система страны, происходит определенная либерализация в сторону именно человека.

Согласно одной из поправок народу будут принадлежать земля ее недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы. Именно от его имени государству предстоит распоряжаться ими. Еще одним изменением в Конституцию Казахстана может стать запрет на смертную казнь. Предполагается, что в новой ее редакции очень сильно изменятся полномочия главы государства.

ЗАУРЕ КАРТОВА, декан факультета истории, экономики и права Kozybayev

University:

— Он перестал быть председателем партии «AMANAT». Сейчас все родственники президента ни в квазигосударственном секторе, ни в государственном управлении не будут.

У представителей местных исполнительных органов станет больше самостоятельности. Президент не сможет отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов республиканского значения. Также глава государства не сможет снимать с должности районных и даже сельских акимов.

Дарья Пышмынцева