Спортивный комплекс открылся в Тимирязевском районе

Спортивно-оздоровительный комплекс «Aq sunqar» открыли в Тимирязевском районе. Посетил его и аким области Кумар Аксакалов.

Строительство комплекса началось в августе. За 9 месяцев здесь полностью завершили все работы и установили необходимое оборудование. На этот проект по программе «Ауыл ел бесігі» выделели 502 млн. тенге.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта по СКО:

— Здесь будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы, ДЮКФП. У нас в ДЮСШ Тимирязевского района есть 9 видов спорта, более 300 учащихся. Будут заниматься и жители в вечернее время.

На первом этаже — спортивная площадка для баскетболистов и волейболистов. А по-соседству — тренажерный зал. Здесь будут заниматься тяжелоатлеты.

АНДРЕЙ СВИСТУНОВ, тренер по тяжело-атлетическим видам спорта:

— Сегодня, если честно, большой прогресс для нашего района. Открыли такой комплекс. Очень удобный. Всё здесь находится. И игровые виды спорта, и тяжелоатлетические, есть лыжная база. Это большой плюс нашему району. И, может, люди будут здесь оставаться жить.

Ознакомился с выполненной работой и глава региона.

По вкусу новый комплекс пришелся всем спортсменам. Говорят удобно и всё вместе. Приехали на открытие даже жители соседних сёл.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— Специально, чтобы побольше детей занималось, молодёжь. Да и не только молодёжь. В вечернее время наверняка будет приходить и взрослое поколение. Потому что им тоже надо заниматься. Так что, ждем успехов.

На втором этаже проходят занятия по настольному теннису, ритмической гимнастике, есть зал для борцов. А представители старшего поколения, пока дети и внуки на секциях, смогут сыграть партию в шахматы.

Год назад рядом с комплексом построили и уже сдали в эксплуатацию ледовый корт. Зимой здесь тренируются хоккеисты, а летом — будущие здезды футбола.

ИЛЬЯ БЕЛЕТЧЕНКО, житель Тимирязевского района:

— Тренер у нас хороший. Ездили много раз на соревнования, первые места занимали. В будущем я хочу стать профессиональным футболистом и продвигать свою страну. Мне очень нравится корт этот. Классный. Можно здесь заниматься. Осенью-зимой тут хоккей. Летом-весной футбол. Мы мечтали о таком газоне и вот сейчас его положили. Очень классно.

Планируют здесь построить теплый переход между корпусами, а также новый стадион. Проект уже подготовили, ожидают финансирование, после чего начнут работу.

Диана Салихова