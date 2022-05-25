Пойдут ли североказахстанцы на референдум?

Новости МТРК

21:51 25 Мая 2022

Более 70% казахстанцев положительно относятся к референдуму. Составили соотечественники и свою подборку наилучших поправок. Топом казахстанцы назвали возможность принимать участие в политической жизни страны, принадлежность природных ресурсов народу, беспартийность президента, назначение на должности профессионалов, а не родственников, возможность претендовать на должность депутата и проведение референдума. Напомним, что всенародное голосование в Казахстане состоится 5 июня. А как относятся к референдуму североказахстанцы?

БЛИЦ:
— Это хорошо. Давно нужно было так сделать, чтобы народ принимал участие в развитии государства».
— Референдум для нас новшество. Я буду голосовать ради своих детей.
— 5 июня я пойду на референдум. За 30 лет есть изменения. Мы этому очень рады. Я и моя семья рады за то, что в Конституцию будут внесены изменения.
— Улучшения в Казахстане будут. Пойду голосовать обязательно. Ради народа, людей, живущих в Казахстане».

Гюзель Закария

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