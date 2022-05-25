25 мая последний звонок прозвенел в IT-школе-лицее им. М.Жумабаева. В стенАх этого здания такое мероприятие проходило в первый раз. Свои двери для учащихся новая школа открыла в сентябре 2021-го.

РАЗИЯ КАСИМОВА, директор IT-школы-лицея им. М.Жумабаева:



-В 11 класс у нас пришли учащиеся с 23, 9, 2 школ. За год они смогли стать коллективом. У нас 49 выпускников, у нас 1 претендент на «Алтын белгі» и 7 претендентов на аттестат с отличием.

Ельнара Мыктыбай одна из них (62 план). В волнительный для выпускницы день родные пришли на последний звонок, чтобы поддержать ее и поздравить.

ГУЛЬБАРШИН СУЙЫНОВА, жительница г.Петропавловска:

-Выпускается сегодня племянница, мы ею гордимся, она у нас умница, заняла первое место в республике по научному проекту по казахскому языку. Никогда не заставляли уроки делать, сама всегда стремилась учиться, быть первой.

Нурайым Кариаскарова (93 план) тоже старалась быть лучшей ученицей. Полученные знания планирует показать на государственных экзаменах, после которых девушка начнет готовиться к поступлению в университет.

НУРАЙЫМ КАРИАСКАРОВА, выпускница IT-школы-лицея им. М.Жумабаева:

— Я хочу уехать, это моя цель, чтобы понять студенческую жизнь, собираюсь я в столицу, в университет ЕНУ. Хотела бы на архитектора поступить

У каждого выпускника свои планы и цели. После официальной части последнего звонка они показали творческие номера, которые готовили для этого особенного дня.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— По области у нас почти 3,5 тысячи выпускников в этом году заканчивают. Из них более 75% сдают ЕНТ, довольно высокий показатель, с учетом того, что он каждый год растет и дети выбирают наши казахстанские вузы это отрадно, потому что конкурентоспособность наших высших учебных заведений растет ежегодно. 140 претендентов на «Алтын белгі».

Кто из них получит этот нагрудный знак, станет известно после итоговых экзаменов.

Дарья Пышмынцева