Кражу табуна лошадей раскрыли полицейские в районе им. Г.Мусрепова

В апреле этого года у жителя района имени Габита Мусрепова с вольного выпаса пропали 13 лошадей. Ущерб составил порядка 10 миллионов тенге. Долгое время сельчанин пытался найти животных самостоятельно, но так и не смог, тогда и обратился в местный отдел полиции. Были созданы 4 оперативные группы, которые, помимо поисков животных, отрабатывали версию кражи скота. Они проверяли возможную причастность ранее судимых североказахстанцев. Спустя неделю установили, что похищенные лошади были перевезены и проданы в Костанайской области. По подозрению в краже задержан житель того же района ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

ГРИГОРИЙ КИРИЧОК, житель села Червонное района им. Габита Мусрепова:

— Я обратился в отдел полиции района имени Габита Мусрепова. Сотрудниками полиции были найдены мои лошади.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса РК «Скотокрадство».

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника Департамента полиции:

— Похищенные лошади изъяты и переданы потерпевшему. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, по результатам расследования будет принято процессуальное решение.



Данный факт скотокрадства не единственный. С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано уже 8 подобных случаев. Как правило, сельчане в течение недели и более не следили за своими животными. Полицейские напоминают о необходимости ответственного отношения к выпасу скота.

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