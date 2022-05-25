Что подразумевает Конституционная реформа? Почему важно принять участие в референдуме? Об этом говорили на площадке Службы центральных коммуникаций.

За 30 лет Независимости государство достигло немалых успехов, но в то же время вопросы, связанные с несправедливостью витают в воздухе суверенного Казахстана непозволительно часто. Идея нового, а главное, — справедливого государства постепенно завоевывает понимание со стороны общества, говорит доктор юридических наук, профессор Еркин Онгарбаев. Президент же заявляет, что нужны политические реформы для реализации демократии в нашем обществе. И слова не расходятся с делом.

Еркин Онгарбаев, проректор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева:



— Он сказал, что выйдет из партии, приостановит свое членство в партии для того, чтобы была конкурентоспособность всех партий. Он сделал очень много для того, чтобы снизить пороговые баллы, различные ограничения, которые препятствуют тому, чтобы партии могли зарегистрироваться.15.19 Он предложил, чтобы его близкие родственники не занимали политические государственные должности. Это тоже пример для соседних государств.

Шаг за шагом к демократизации. Теперь голос каждого казахстанца будет особенно значим. Граждане напрямую смогут избирать депутатов Мажилиса. Население будет иметь право отзывать тех депутатов, которые не выполняют свои предвыборные обещания. В свою очередь, депутаты маслихата могут отозвать акимов, не исполняющих свои обязанности.

Еркин Онгарбаев, проректор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева:



— Теперь маслихаты всех уровней будут избирать акима. Не менее 2 кандидатур представляет Президент и депутаты маслихата будут избирать акимов. Это тоже элемент демократизации нашего общества. Мажилис будет принимать законы, а сенат их одобрять. Это говорит о том, что Мажилис будет избираться народом.

Изменения в Конституции коснутся и защиты прав и свобод гражданина.

Еркин Онгарбаев, проректор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева:



— Создается новый орган — Конституционный суд. Теперь граждане нашей страны могут напрямую обращаться к нему в случае, если они считают, что какие-то нормативные правовые акты противоречат Конституции.

Сильный Президент, влиятельный Парламент, подконтрольное Правительство. Такую формулу Нового Казахстана озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Но, чтобы многие вещи встали на свои места, необходима поддержка народа. Голос каждого как никогда будет важен на референдуме 5 июня.

Анастасия Кузнецова