Студенты Казахского нац. университета искусств на сцене Казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова

С 24 по 25 мая студенты Казахского национального университета искусств защищают свои дипломные работы на сцене Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова. Ребята представили вниманию зрителей психологическую драму, поставленную одним из выпускников. В качестве руководителя выступил заслуженный деятель Казахстана Сайлау Камиев.

Инцидент произошел в обычном автобусе. Персонажи здесь тоже обычные люди. Кто-то устал от одиночества, кто-то от — старости, а кто-то — от легкомысленного отношения к жизни. Но пассажиры автобуса поздно осознали, что всё преходяще и смысл жизни не в этом. И, конечно же, такая мысль пришла в кризисный момент, то есть, когда автобус перевернулся.

Спектакль дарит невероятные эмоции, говорит Назгуль Аменова. Она пришла посмотреть на студенческую постановку из любопыства.

НАЗГУЛЬ АМЕНОВА, студентка Kozybayev university



-До этого дня смотрела только выступления профессиональных актеров. Сегодня впервые увидела студенческий спектакль. Все проходит на высоком уровне.

2-10 Этот спектакль о том, что люди, погруженные свои заботы, не замечают ничего другого, но поздно это понимают, как говорится, «что имеем не храним, потерявши плачем». Время невозможно повернуть назад. Это то, что я заметила в спектакле.

САЙЛАУ КАМИЕВ, заслуженный деятель РК:



— Будущая специальность студентов — «артист музыкального театра». Здесь мы по приглашению руководства Управления культуры г. Петропавловска и театра им. Сабита Муканова. Мы планируем поставить дипломные работы на этой сцене. Университет занимается подготовкой кадров, а такие театры обеспечивают работой. То есть это своего рода творческое взаимодействие.

Сегодня из 23 студентов на сцене только 11. Остальные продемонстрируют свои таланты 25 мая. Зрителю они представят оперу Мукана Тулебаева «Биржан и Сара» и французскую рок-оперу «Моцарт».

ЕРАСЫЛ АХАН, студент Казахского национального университета искусств, г. Нур-Султан



— Я исполняю роль поэта Естая. Он уроженец Каркаралинского региона, выступал на Кояндинской ярмарке, где развлекал народ. Этот спектакль будет представлен публике в новой версии.

И что важно, молодые люди, выступающие на сцене, могут получить приглашение на работу в театр.