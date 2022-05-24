На защите прав работников: профсоюзу «Қызмет» 94 года

Защитить права работников и создать им комфортные условия труда. Для этого 94 года назад сформировали профсоюз «Қызмет». Туда входят работники государственных и банковских учреждений, а ещё сотрудники общественного обслуживания.

МИРБОЛАТ ЖАКЫПОВ, председатель отраслевого профсоюза «Қызмет»:

— Главная задача профсоюзов — защита социально-трудовых прав работников. Мы в сфере госслужбы

01.00 первыми провели реформу госслужбы. Перевели на более цивилизованные рельсы. Одна из передовых систем у нас в Казахстане. Есть соцпакет госслужащего.

Профсоюз «Қызмет» добился роста зарплат госслужащих. Своей победой называют — повышение оклада у сотрудников сельских акиматов. Раньше специалисты там не задерживались из-за низкой зарплаты. В СК в профсоюзе «Қызмет» состоят 6 тысяч работников. Почти половина из них стали его членами в последние три года. Всего же по стране 92 тысячи членов профсоюза. Это работники ЦОНов, акиматов, социально-медицинских учреждений, банковского сектора и некоторых госструктур. В общем «белые воротнички», но у каждой профессии свои нюансы и сложности, с которыми и помогает профсоюз.

МИРБОЛАТ ЖАКЫПОВ, председатель отраслевого профсоюза «Қызмет»:

— К 40 годам накапливаются профессиональные болезни. Мы, конечно, не горняки, не шахтёры, не металлурги. Но у нас тоже есть свои сложности, трудности. Это сидячий образ работы, компьютеры, стрессы.

Портится зрение, возникают проблемы с сердцем и сосудами. Для своих работников профсоюз открыл 8 санаториев. Каждому, кто состоит в союзе, дают скидку. 2022 год федерация профсоюзов объявила годом социального партнёрства. Каждому кто активно участвовал в этом направлении, на встрече вручили награды и благодарственные письма.

Айгерим Мукашева