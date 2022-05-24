Горожане не довольны работой компании по вывозу мусора

Груды мусора вне зависимости от сезона, грызуны, насекомые и зловоние. От всего этого страдают жители домов, которые находятся на пересечение улиц Абая и Халтурина. Заезд на вторую начинается вот с такой «красоты». Нина Красникова каждый день видит ее из окна своего дома. С 2017 года женщина оббивает порог городского акимата. В нем в 2018-м горожанке пообещали, что мусорные контейнеры перенесут, но потом почему-то передумали.

НИНА КРАСНИКОВА, житель г.Петропавловска:



— Мне приходит ответ через месяц или полтора, что переносится, не будет, опять нет места, это самое удобное место, оно соответствует всем санитарным нормам, хотя вы сами можете убедиться, какие тут нормы санитарные. Потом в 2019 году комиссионно мы несколько человек собрались, обращаемся в акимат области, предоставляем фотографии, какие тут горы мусора. Областной аким дает ответ, что ваше заявление передано в акимат города на рассмотрение и что нам дадут ответ. Прошло три года никакого ответа мы не получали.

Жители частного сектора и соседней многоэтажки говорят, что получают они только стресс. Горожане хотят, чтобы территорию рядом с мусорными контейнерами для начала хотя бы просто расчистили. Отходы, причем не только мелкие, но и крупногабаритные, сюда привозят с разных концов Петропавловска. А в начале мая ночью здесь произошел пожар.

РУСЛАН ЗАРИПОВ, житель г.Петропавловска:



— Где-то в течение часа они все позаливали, но зарево было конкретное, потому что столб дыма и огня поднялся выше электрического столба. В 6 часов утра еще раз мы вызывали пожарных, потому что началось опять возгорание. Это страшная история, это хорошо, что не было ветра, если бы был ветер, то вот эти бы дома охватило бы пожаром. А вообще вот эта мусорка ей здесь не место по одной простой причине, потому что эта мусорка посажена на теплотрассу.

А это, по мнению горожан, уже незаконно.

АСЕМ АЙТУЛЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Насчет переноса мусорных баков, также КСК и жителям необходимо обратиться в компании по вывозу мусора, предоставить другое место и баки будут перемещены. Для того, чтобы установить ограждение мусорных баков, также, необходимо КСК обратиться в компании по вывозу мусора и там по отдельной стоимости работы будут проведены.

Крупногабаритный мусор профильные компании тоже вывозят за отдельную плату.

Дарья Пышмынцева