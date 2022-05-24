Для жителей отдаленных регионов страны вновь запустили проект «Медицинский поезд». Начал функционировать он в 2010 году, но в связи с эпидемиологической ситуацией был приостановлен. В рамках проекта сельчанам также доступны малые инвазивные операции, стоматологические услуги, консультация профильных специалистов. Кстати, их привлекли более 30 человек.

Ербол Кенгербаев, директор Фонда социальных проектов при АО «НК «Қазақстан Темір Жол»:



— Посетит 147 станций, охватит все 14 областей страны, где жители этих станций смогут пройти бесплатную медпомощь. График движения медицинского поезда разрабатывается с учетом отсутствия медицинских пунктов на этих станициях, с учетом обращений жителелей. Медицинский поезд состоит из 8 вагонов. Предусмотрен вагон — ресторан, вагон с дизгенераторной установкой, который в случае ЧП обеспечит электроэнергией населенный пункт. 4 вагона этого поезда полностью оборудованы медицинским оборудованием и отвечают за специализированную помощь. Два вагона — купе предназанчены для проживания персонала.

Организацию курсирования поездов, их техническиое обслуживание, охрану персонала и питание врачей, а также заправку топливом и обеспечение телефонной и интернет — связями курирует фонд социальных проектов при «Қазақстан Темір Жол». О прибытиях и графике следования медицинских поездов жителей отдаленных станций оповещают местные исполнительные органы.

Батырхан Сарымсаков, руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК:

— В рамках нового Кодекса о здоровье народа мы впервые утвердили порядок оказания первичной медицинской помощи посредством передижных медкомплексов и медпоездов. Данный приказ регламентирует весь процесс оказания медицинской помощи. Такие поезда оказывают в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в рамках пакета ОСМС.

На обследование сельчане могут прийти самостоятельно, без направления врача. Также предварительно врачи приглашают целевые группы населения для проведения скрининговых исследований.

Анастасия Кузнецова