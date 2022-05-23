34 автомобиля выдано по программе льготного кредитования

14,5 тысяч казахстанцев подали заявки на льготное кредитование с начала программы, то есть за неделю. Всего выделили 100 млрд тенге. Ожидается обновить минимум 10 тысяч автомобилей только при первичном освоении. После придут средства от погашения кредитов. Но возникли вопросы по наличию автомобилей.

КАЙРАТ ЕЛАМАНОВ, представитель ассоциации казахстанского автобизнеса:

— Накопился резерв на складах автосалонов порядка 8 тыс. автомобилей. В целом, по новым условиям программа воспринимается населением гораздо лучше, чем в предыдущем. Отсутствует первоначальный взнос, когда стоимость автомобиля до 10 млн тенге. Что касается работы автосалонов, она выстроена, введены электронные очереди, в некоторых салонах при входе QR-код.

Но уложиться в эти 10 млн тенге, чтобы получить кредит без первоначалки, оказалось непросто. Казахстанцы жалуются, что дилерские центры навязывают допоборудования столько, что в заветную сумму не вписываются.

КАЙРАТ ЕЛАМАНОВ, представитель ассоциации казахстанского автобизнеса:

— На сегодняшний день этой проблемы нет. С марта в дилерских центрах введены приказы по запрету на предоставление услуги по допоборудованию без согласия клиента. Имеются другие виды обращений: по очереди, отсутствию некоторых видов комплектаций, цветов, которые клиент желает. Но, в целом, автомобили в наличии есть.

10 млн тенге — это не предельная сумма. Можно выбрать авто на льготных условиях, то есть под 4% годовых, и подороже.

АДИ ГАЛЫМЖАН, управляющий директор АО «Фонд развития промышленности»:



— При стоимости автомобиля более 10 млн тенге, гражданин может за свой счёт добавить 5 млн и получить более дорогую машину. То есть, разницу в цене оплачивает сам. За неделю банками одобрены 4800 обращений граждан. На данный момент выдано 34 автомобиля.

Большим спросом пользуется Chevrolet, на втором месте — Hyundai, далее JAC, KIA, Лада. Автозаводы работают по своим планам, но в дилерские центры приходят поставки еженедельно, отмечает представитель ассоциации казахстанского автобизнеса.

КАЙРАТ ЕЛАМАНОВ, представитель ассоциации казахстанского автобизнеса:

— В 2020 году было произведено порядка 93 тыс. автомобилей казахстанскими заводами. Если брать по году, то это порядка 15% от тех автомобилей, которые могут пройти по программе льготного автокредитования. Поэтому говорить о дефиците автомобилей не приходится. Тем более, что производители были подготовлены к старту этой программы.

В этом году планируют выпустить автомобилей на 20% больше, чем в 2021. В июне ожидается поставка около 9 тысяч авто в дилерские центры. Прогнозируют, что все автомобили будут поставлено в срок, который озвучен клиенту.

Айгерим Мукашева