В отношении 27 нетрезвых водителей возбуждены уголовные дела в СКО

Новости МТРК

23:41 20 Мая 2022

В области с начала года 27 водителей будучи лишенными прав управления транспортом вновь сели за руль нетрезвыми. По 19 таким фактам уголовные дела направлены в суд, по 10 — уже вынесены приговоры к лишению свободы, 9 — на рассмотрении, остальные — в производстве. Так, 32-летнего петропавловца заключили под стражу на 4,5 года с пожизненным лишением права управления транспортом. В сентябре 2021 года североказахстанец, который был ранее лишен прав вождения, совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В машине находились три пассажира. В результате один человек скончался в больнице. С начала этого года на дорогах области полицейскими задержан 381 нетрезвый водитель.

Анастасия Кузнецова

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