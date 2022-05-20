Североказахстанские экологи оштрафовали ТОО «Кызылжар Тазалык»

После обращений североказахстанцев специалисты областного департамента экологии провели внеплановую проверку на полигоне твердых бытовых отходов. Он много лет доставляет дискомфорт жителям села Шаховского. С 2018 года полигон принадлежит ТОО «Кызылжар Тазалык».

За последние 3,5 года местные экологи проводили внеплановую проверку предприятия 6 раз и находили одни и те же нарушения.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Согласно сообщению самого полигона 14 апреля произошло возгорание полигона. На момент проверки возгорание продолжалось. На сегодняшний день прекращено. По технологии на каждые 2 метра отходов должны быть инертные материалы, в летние периоды это должно проводиться ежесуточно, а зимние не более одного раза в три дня.

На полигоне этого не делают, отметил Азамат Бектасов. Еще одно нарушение, которое экологи нашли на предприятии связано с тем, какие отходы оно принимает. В экологическом кодексе написано, что на полигонах твердых бытовых отходов нельзя размещать полиэтилен, пластмассу, макулатуру, битое стекло, металл и не только. Перечисленные виды отходов должны отправляться на вторичную переработку, а все, что попадает на полигон проходить сортировку. С ней, к слову, тоже есть проблемы.

ТАТЬЯНА КОВТУН, эколог ТОО «Кызылжар Тазалык»:



— В 2021 году установили сортировочную линию, мощностью на 30 тонн, она маленькая, на 6 постов, полностью весь объем отходов охватить не получается. На уровне местных властей не решается то, что не установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Сырье имеет не востребованный вид, никто его принимать уже не будет для вторичного использования. Местные исполнительные органы нас не финансируют, у нас идет доля государства 49%, в принципе должны они какую-то свою лепту вносить. В 2018 году было последнее поднятие тарифа, он составляет всего 1153, нам в эту сумму нужно уложиться и заплатить эмиссии в окружающую среду.

Оставшаяся часть денег идет на зарплату сотрудникам полигона и ремонт старой техники. Эколог ТОО «Кызылжар Тазалык» объяснила, что предприятие из-за отсутствия финансов работает на пределе своих возможностей. Кстати, после проверки товарищество заплатит свыше 250 тысяч тенге штрафа, а еще оно должно будет устранить все замечания экологов. Данный полигон имеет разрешение на работу до 2024 года. Что будет после того, как оно закончится эколог предприятия не знает. Дать внятный ответ пока не могут специалисты профильного департамента, которые ссылаются на то, что после закрытия этого полигона и его рекультивации должен открыться новый. Этот сегодня заполнен на 85%. Отходы сюда привозят не только из Петропавловска, но и из близлежащих районов области.

Дарья Пышмынцева