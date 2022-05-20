О конституционных изменениях говорили в театре кукол

Предстоящие поправки в Конституцию РК активо обсуждают и работники культуры. Член областного штаба общественной поддержки референдума Кулюмкоз Смаилова посетила театр кукол.

Она подробно рассказала о том, что изменится после внесения изменений в главный документ страны и как это повлияет на жизнь обычных граждан, а еще говорила о важности новой динамичной политической кампании. Также представитель штаба ответила на все интересующие вопросы.

Кулюмкоз Смаилова, член областного штаба общественной поддержки референдума:

— Состоялась сегодня ещё одна интересная встреча. С артистами, сотрудниками областного кукольного театра. И я удовлетворена тем, что они вдумчиво слушали. Они понимали значимость и важность референдума. И понимали, что сейчас такая историческая эпоха, когда мы вместе как гражданское общество сможем преодолеть этот кризис. И выстроить новый Казахстан.

Диана Салихова