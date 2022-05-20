Как будут оценивать качество дорог для рейтинга акимов в Казахстане

Новости МТРК

23:35 20 Мая 2022

Скоро качество дорог станет одним из критериев оценки деятельности акимов в Казахстане, об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Формирование рейтинга, в первую очередь, будет основываться на результатах опроса пользователей автодорог. Удовлетворенность качеством дорог и мерами по устранению недочетов планируется определять посредством мониторинга соцсетей. Рейтинг также учтет негативные материалы, опубликованные в СМИ. Кроме того, оценка будет присваиваться и по результатам экспертизы качества материалов и работ, проводимых на автодорогах и улицах населенных пунктов. Важным критерием является применение новых технологий строительства и современных дорожно-строительных материалов. Рейтинг по методике сформируют по итогам первого и второго полугодия. По результатам выявят регионы с лучшими и худшими показателями.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в СКО
Выставка картин из войлока открылась в Qyzyljar art center
Программа «Итоги дня» 03.05.2022
В отношении 27 нетрезвых водителей возбуждены уголовные дела в СКО
Об итогах мониторинга исполнений поручений главы государства
Как будут избирать акимов областей, если в Конституцию внесут поправки?
Лидеры общественного мнения СКО поддерживают референдум по поправкам в Конституцию РК
Программа «Итоги дня» 22.04.2022
Полицейские СКО продолжают бороться с интернет-мошенниками
Отряд кавалеристов патрулируют дачи Петропавловска
Премьер-министр посетил Петропавловскую ТЭЦ-2
Масочный режим возвращать в Казахстане не планируют