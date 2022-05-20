Как будут оценивать качество дорог для рейтинга акимов в Казахстане

Скоро качество дорог станет одним из критериев оценки деятельности акимов в Казахстане, об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Формирование рейтинга, в первую очередь, будет основываться на результатах опроса пользователей автодорог. Удовлетворенность качеством дорог и мерами по устранению недочетов планируется определять посредством мониторинга соцсетей. Рейтинг также учтет негативные материалы, опубликованные в СМИ. Кроме того, оценка будет присваиваться и по результатам экспертизы качества материалов и работ, проводимых на автодорогах и улицах населенных пунктов. Важным критерием является применение новых технологий строительства и современных дорожно-строительных материалов. Рейтинг по методике сформируют по итогам первого и второго полугодия. По результатам выявят регионы с лучшими и худшими показателями.

Анастасия Кузнецова