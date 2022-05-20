Интернет, дороги, водоснабжение: аким Айыртауского района рассказал о планах на 2022 год

Подвели итоги работы за прошедший год и определили дальнейший план. Аким Айыртауского района в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций выступил с отчетом.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— Сегодня в районе насчитывается более 300 с/х формирований. В прошлом году сев зерновых и зернобобовых культур составил 269 тысяч гектаров. Посевная площадь по району в текущем году составит 349 тысяч гектаров. Весенние полевые работы на сегодняшний день начаты. Порядка 20% площади засеяно.

В этом году планируется приобретение и внесение в почву около 15 тысяч тонн минеральных удобрений. В прошлом году закупили более 200 единиц с/х техники, в начале этого года закупили еще 110 единиц на сумму 1 млрд тенге. Что касается животноводства, то поголовье скота в товариществах района с 2017 года увеличилось на 13%. В 2021 году запустили 2 молочные фермы. Отчитался народный избранник и о работе в сферах культуры и туризма.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— На развитие туризма в районе за последние 5 лет инвестировано более 4 млрд тенге. Из них порядка 70% — частные инвестиции. За счет бюджетного финансирования с 2017 года отремонтировано 28 км автомобильных дорог по туристическим маршрутам. Проведены работы по благоустройству.

В этом году в районе будут подключены к централизованному отоплению 20 многоквартирных и столько же частных домов. Планомерно идет работа и по улучшению качества интернета. За год оно улучшилось в 12 населенных пунктах. Подключить к сети всемирной «паутины» планируют и другие села. Также установят 4 вышки сотовой связи в Лобановском и Имантауском сельских округах.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:



— На строительство хоккейного корта в с.Саумалколе выделено в прошлом году 20 млн тенге. На сегодняшний день работы идут. В с.Саумалколь ведется и строительство новых функциональных спортивно-оздоровительных комплексов. В них будут секции по 12 видам спорта, и возможность заниматься круглосуточно более 600 детям. Этот манеж мы в июле планируем завершить и уже сдать в работу.

В районе проведен капитальный ремонт в 3 школах. В этом году эта работа будет продолжена. Также в районе существует дефицит медицинских кадров. Требуется кардиолог, окулист, хирург и травмотолог.

Диана Салихова