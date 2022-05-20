Акцию «Taza orman» провели в Петропавловске. 50 студентов городских колледжей вышли в лес, чтобы убрать мусор. Это, к сожалению, делают не все отдыхающие. Бутылки от спиртного и упаковки от еды остались после гостей леса. Убирать пришлось эко-волонтёрам. Среди них первокурсник Александр Андрюшечкин. Он обеспокоен судьбой планеты, потому вступил в эко-клуб при колледже, который существует уже 20 лет.

АЛЕКСАНДР АНДРЮШЕЧКИН, студент СК ППК:

— Наш колледж выезжает на соревнования, бывают даже республиканские, съезды в регионы. Мы ездим по разным городам и странам и проводим такие акции по уборке леса. Патриотизм — это не какие-то большие поступки. Они начинаются с малого. Допустим, по уходу за нашим лесом, по защите животных.

Экофест прошёл в рамках республиканского проекта «Taza Álem».

ДАРХАН ТЕМИРТАС, председатель ОО «Моdern Qazaqstan»:

— Целью мероприятия является, прежде всего, привитие экологической культуры молодёжи. Мы говорим о том, что патриотизм начинается не только со слов и флешмобов, а с действий. Эта акция не разовая, она будет проходить на систематической основе.

В следующий раз планируют убрать береговую зону реки Есиль. Экофесты будут проводить раз в две недели на протяжении всего лета. Кроме того, активисты подготовят видеоролик о правилах пожарной безопасности в лесу.

Айгерим Мукашева