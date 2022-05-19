Штраф за незарегистрированное ружьё грозит охотнику в СКО. Во время рейда на озере в районе Шал акына сотрудники природоохранной полиции услышали выстрелы. Оказалось, трое жителей Тимирязевского района, не имея разрешительных документов, охотились на водоплавающую дичь. Ружьё 36-летнего сельчанина оказалось незарегистрированным. Ему грозит штраф в размере 20 МРП, это 63 тысячи тенге. А за нарушение правил охоты на мужчин составили протоколы. Напоминаем, с 7 мая весенняя охота на водоплавающую дичь запрещена. Всего с начала года в области выявили 327 нарушений правил охоты, 172 нарушения правил рыболовства.

Айгерим Мукашева