По следам прошлого: студенты Kozybayev University посетили сакральные места СКО

С самого утра, вооружившись походными рюкзаками, будущие менеджеры по туризму направляются к сакральным местам региона. Большая их часть находится в Айыртауском районе. Именно туда и держать путь студенты. Дальнюю дорогу переносят с песней.

А кто-то в пути читает книги. Между делом гид знакомит ребят с местностью.

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— Около 300 км от областного центра, 5 часов живописной местности за окном и первая точка на карте достигнута. Сейчас за нами находится усадьба «Айганым». Это бабушка Ш.Уалиханова. Здесь великий ученый-историк провел свои детские годы».

У ворот встречают гостей согласно казахским традициям. Угощают путников бауырсаками — самое то после длительной поездки. Не заставляет ждать себя и экскурсия по родовому поместью Уалихановых.

Первым делом посетили в доме рабочий кабинет, где часто останавливался Шокан после путешествий. Сохранился даже его рабочий сундук. Заинтересовала эта комната и Арсена Трунова. Особенно стол со скрытыми полками. 20-летний студент считает, Шокан — важнейшая историческая личность 19 века.

АРСЕН ТРУНОВ, студент Kozybayev University:

— Я считаю, что вот этот объект имеет большую ценность как для СК, так и для нашей страны в целом. Ш. Уалиханов — значимое лицо всего казахского мира, всей номадской культуры. Он Великий человек. Был знаком с Достоевским и известными представителями интеллигенции.

Посетили студенты и другие сооружения на территории поместья. Ознакомились с орудиями быта. Посчастливилось ребятам совершить и паломничество к месту захоронения батыров Карасая и Агынтая. Это была завершающий пункт их поездки. Встретил на месте путников директор мемориального комплекса. Рассказал он студентам о значении каждого знака на территории мавзолея. В завершение ребята вместе Самиддином Омаровым прочитали молитву на месте захоронения воинов казахской степи.

Гюзель Закария