Новые проекты в сфере геологии

О создании национальной геологической службы, состоянии и развитии геологической отрасли Казахстана говорили на брифинге службы центральных коммуникаций.

По поручению главы государства разработан национальный проект, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки.

Подготовка кадров, научные исследования, изучение технологий передовых стран и обмен опытом. Планируются и новые проекты. Миссия Комитета — повышение геологической изученности территории страны для пополнения материально-сырьевой базы.

ТАЛГАТ САТИЕВ, председатель комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Согласно поручения Премьер-министра до 1 июля т.г. необходимо будет открыть всю территорию Казахстана для всеобщего доступа всех заинтересованных лиц. В рамках деятельности национальной гениологической службы будет проводиться качественный анализ ее геологической изученности. Будут формироваться геологические пакеты и предоставляться потенциальным инвесторам, подготавливаться рекомендации на проведение разведки свободных от недропользования территорий.

В настоящее время в Казахстане насчитывается почти 9 тысяч месторождений полезных ископаемых.

Диана Салихова