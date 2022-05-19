На учете ювенальной полиции в Петропавловске состоит 80 неблагополучных семей

Новости МТРК

23:38 19 Мая 2022

Лишение родительских прав грозит жительнице Петропавловска. Неоднократные правонарушения, постоянные пьяные застолья, пристрастие к наркотикам и психотропным препаратам — такой образ жизни ведёт 29-летняя горожанка. Бабушка, обеспокоенная судьбой своей единственной внучки, часто обращалась за помощью к полицейским. Пенсионерка взяла на попечение 10-летнего ребенка. Сегодня они проживают отдельно от матери девочки. Неблагополучная семья находится под особым контролем сотрудников ювенальной полиции. Сейчас в отношении нерадивой мамы полицейские собрали административный материал, дело направлено в суд. В настоящее время на учете ювенальной полиции состоит 80 неблагополучных семей. На комиссию по делам несовершеннолетних собрано 14 материалов в отношении законных представителей. Трое — лишены родительских прав, один — ограничен.

Анастасия Кузнецова

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