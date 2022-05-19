На каком этапе находится реконструкция проезжей части улицы Букетова?

Улица Букетова в последнее время привлекает особое внимание горожан. Из-за перекрытия проезжей части на соседних улицах случаются пробки. В любом случае, все понимают, что это вынужденная мера. Работы по устройству ливневой канализации начались здесь — по улице Букетова от Назарбаева до Жамбыла — ещё в прошлом году. На каком этапе реконструкция сейчас?

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В прошлом году из-за того, что в зимний период нужно было открыть проезжую часть временно приостановили работы. После чего при наступлении благоприятных условий её снова закрыли. 0.34 При разработки ПСД возникли проблемы в том, что не учли сети. Тепловые сети, Кызылжар Су и в связи с этим проект проходил докорректировку. Сейчас работы уже продолжаются. 01.07 Проект является двухгодичным и срок окончания проекта до конца текущего года. Было выделено 53 млн тенге.

Денис Бредников, проектировщик:

— Физически нам приходиться откапывать эти коммуникации для того, чтобы провести свои коммуникации. 0.27 Из 500 метров уже 250 метров трубы уложено. Осталось 300 метров. 01.06Все проблемные участки мы уже прошли, все вопросы уже решили. Остался один проблемный участок, но сегодня, я думаю, мы с ним закончим.

Анастасия Кузнецова