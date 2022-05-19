Исторический фестиваль «Огни Ботая» прошел в СКО

Гюзель ЗАКАРИЯ, корреспондент:



— «Сейчас мы находимся на древнем поселении Ботай. Здесь впервые в мире была одомашнена лошадь. Увидеть сакральное место приехали сотни североказахстанцев и не только, ведь впервые за 32 года проводится фестиваль «Огни Ботая».

Прямиком из Алматы, закрыв сессию в университете заранее, на фестиваль приехал Асанәли Сұраған. Дело в том, что это урочище тесно связано с происхождением 23-летнего парня. Семь его поколений выросли здесь, а местность носит имя прямого предка Асанәли — Ботая.

Асанәли СҰРАҒАН, участник фестиваля «Огни Ботая»:

— Если казахи гордятся, что они кочевники, то мы гордимся, что стали ими первыми. Я здесь рос, мои 7 поколений дедушек отсюда и поэтому очень ценно это для меня. Мы всегда посещаем такие мероприятия. Насколько я знаю, первое было в 1983-ем году, второе — в 90-е и спустя 32 года это снова повторилось. Еще в 1983-м в первый раз сюда приехали иностранцы и это место стало известно всему миру. У меня брат тогда здесь маленьким мальчиком бегал.

Проделали большой путь и студенты Kozybayev University. С раннего утра они направились на фестиваль. Дорога утомила, но это стоило того, считает Диас Можганов. Заинтересовала 19-летнего студента выставка, посвященная орудиям каменного века.

Диас МОЖГАНОВ — студент Kozybayev University:

— В целом, мне понравилось, потому что ты можешь осязать прошлое наяву глазами и руками. Пусть молодежь чаще сюда приезжает, чтобы увидела своих предков, чтобы она была тесно связана с прошлым.

Слушали небольшую лекцию о древней культуре и другие посетители фестиваля.

40 лет назад археологи на этом месте обнаружили не только останки лошадей, но и различные жилища, керамические сосуды. К слову, в одном из них нашли ДНК кумыса. Анализ провели датские ученые. Это еще раз заявило всему миру, что казахи одомашнили лошадь первыми.

Рахат МАМБЕАЛИНОВ, директор центра по охране и использованию историко-культурного наследи СКО:

— Этим фестивалем мы хотели подчеркнуть значимость этого места. Рассказать о нем. На фестивале можно посмотреть, как жили бойтацы, ознакомиться с кумысной. Также можно поработать со шкурами, с керамическими посдудами, поработать на месте раскопок, то есть почувствовать себя археологом».

Порывы ветра доносили до детей аромат соснового леса, создавая особую атмосферу. В это время ребята постарше метали деревянные копья и стреляли из лука словно воины эпохи энеолита. А кто-то оседлал благородных скакунов как много лет назад. Занятие нашлось каждому.

Планируют в центре по охране и использованию историко-культурного наследия области проводить фестиваль ежегодно к международному дню музеев.

Гюзель Закария