Штрафы на 200 млн тенге получили владельцы скота в Казахстане

В Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включено 68 видов. По 45 из них отмечается благополучная эпизоотическая ситуация, по 23 болезням проводятся специальные ветеринарные мероприятия. С начала года на территории республики зарегистрировано 177 неблагополучных пунктов. 91 из них — по особо опасным инфекционным заболеваниям, в 86 пунктах выявили бруцеллез. Были проведены внеплановые, вынужденные вакцинации 58 тысяч голов КРС, почти 5 тысяч голов МРС и 2 тысячи лошадей. Продезинфицировали млн кв.м. За 4 месяца текущего года за 61 голову изъятых и уничтоженных животных было возмещено 15 млн тенге. Вместе тем, за первый квартал текущего года инспекторы выписали 13 тысяч предписаний по нарушению ветеринарно-санитарных требований. Наложили 6 тысяч административных штрафов на общую сумму 208 млн тенге.

Айгерим Мукашева