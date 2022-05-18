Штрафы на 200 млн тенге получили владельцы скота в Казахстане

Новости МТРК

23:00 18 Мая 2022

В Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включено 68 видов. По 45 из них отмечается благополучная эпизоотическая ситуация, по 23 болезням проводятся специальные ветеринарные мероприятия. С начала года на территории республики зарегистрировано 177 неблагополучных пунктов. 91 из них — по особо опасным инфекционным заболеваниям, в 86 пунктах выявили бруцеллез. Были проведены внеплановые, вынужденные вакцинации 58 тысяч голов КРС, почти 5 тысяч голов МРС и 2 тысячи лошадей. Продезинфицировали млн кв.м. За 4 месяца текущего года за 61 голову изъятых и уничтоженных животных было возмещено 15 млн тенге. Вместе тем, за первый квартал текущего года инспекторы выписали 13 тысяч предписаний по нарушению ветеринарно-санитарных требований. Наложили 6 тысяч административных штрафов на общую сумму 208 млн тенге.

Айгерим Мукашева

Читайте также

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля СКО рассказали про уловки производителей
Активисты партии «AMANAT» о поправках в Конституцию РК
Прием документов для присуждения стипендии «Болашак» стартует 23 мая
В ТОО «Кызылжар су» рассказали о проделанной работе
В Казахстане ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие
Поправки в статьи Конституции РК обсудили юристы СКО
414 млрд тенге направят на развитие АПК в Казахстане
Качество оказания госуслуг исследуют в Агентстве РК по делам госслужбы
49 детей-сирот выпали из очереди на жилье в Петропавловске
6,6 млн тонн зерна хранится в запасах Казахстана
36 человек направили на принудительное лечение полицейские Петропавловска
Успеют ли в срок? О строительстве поликлиники в мкр-не «Жас Оркен»