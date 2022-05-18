Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге

Новости МТРК

23:01 18 Мая 2022

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2022 года объем кредитов на приобретение жилья превысил 3,5 трлн тенге. В прошлом году этот показатель перевалил за 2 трлн тенге. Так, объем выданных казахстанцам кредитов за год превысил 1 трлн тенге. Напомним, в 2021 году населению страны разрешили снимать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Именно это новшество способствовало быстрому росту статистики. Нур-Султан – первый город, получивший наибольшее количество ипотечных кредитов. Далее следуют Алматы и Карагандинская область. Замыкают список Туркестанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. Следует отметить, что на сегодняшний день из Единого накопительного пенсионного фонда на счета казахстанцев переведено более 3 трлн тенге.

Дарья Пышмынцева

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