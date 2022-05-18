Новый проект против коррупции запустили в СКО

О борьбе с коррупцией говорили в Kozybayev university. В конференции приняли участие студенты колледжей и вуза, а также в режиме онлайн и ученики школ.

В ходе совещания представители организации «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» и проектного офиса «Кызылжар — адалдық алаңы» провели профилактическую беседу с молодежью. Специалисты подробно объяснили, к чему приводит взяточничество и как оно влияет на жизнь человека и общества. Стоит отметить, что такая встреча инициирована организацией «Жаңару» в рамках нового проекта для молодежи, запущенного в этом году.

Темиргали Абильмажинов, директор СКОФ ОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару»:



— Государство приобрело такой размах. Сегодня мы и в СМИ и социальных сетях видим до каких размеров дошла коррупция. И поэтому сегодня мы будем рассматривать примеры этих коррупционных дел, которые сегодня раскрываются. Человек должен ценить, что такое свобода. Быть юридически подготовленным. Проект ставит задачу, чтобы именно подготовить людей юридически»

Анастасия Кузнецова