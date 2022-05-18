Как может измениться роль маслихатов в политических процессах страны? Об этом мажилисмен Ерлан Саиров говорил на встрече с депутатами областного маслихата.

Народные избранники этого заседания ждали долго, в прямом смысле. Встреча прошла позже на час заявленного времени. Зато во время визита мажилисмен подробно рассказал о поправках в Конституцию, вопросов и предложений у местных депутатов не возникло.

ЕРЛАН САИРОВ, ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК:

— Изменения в Конституцию РК дают возможность повышения роли местных представительных органов власти. На сегодняшний день маслихаты формируются по пропорциональной системе. После изменений в Конституцию РК маслихаты районных, городских, областных уровней будут избираться прямым голосованием населения. Будут повышаться роль и место населения в выборном процессе.

А в выборах акима области участие смогут принимать маслихаты всех уровней. Сейчас главу региона выбирают только депутаты областного маслихата.

ЕРЛАН САИРОВ, ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК:

— Будет расширена политическая база выборности акимов областей. Для маслихатов будут представлены альтернативные 2 кандидатуры. Из них маслихаты будут избирать акима области.

После «диалога» с депутатами мажилисмен провёл встречу с педагогами и работниками культуры. Говорили так же о предстоящем референдуме.

Айгерим Мукашева