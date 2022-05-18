Городской бюджет: в 2021 г. неэффективно использовали 139 млн тенге

Состоялась сессия городского маслихата. Депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся бюджета: какой доход был в прошлом году и на какую отрасль средства были направлены.

В прошлом году социальный налог покрывал 34,4% бюджета. Налог на имущество — 7%, а из платы за пользование земельными участками поступило 126 млн тенге.

ЕЛЕНА БОГДАН, заведующая сектором отдела экономики и финансов:



— Доходы от продажи квартир при плане 6,5 млн поступили в сумме 5 277 млн тенге или 82,1%. Неисполнение по поступлению от продажи гражданам квартир в связи с неисполнением поставщиками договорных обязательств составил 1,149,5 млн тг. 2.34 В сравнении с 2020 годом рост поступления составил 4,5 млн тг. Субвенция из областного бюджета поступила и исполнена в полном объеме. За 2021 год произведено расходов на 62 800 млн тг при годовом плане при годовом плане 66 мн тг.

В прошлом году темпы строительства в городе увеличились. Доля Петропавловска по области составила 51,1%. Сумма средств, направляемая на это направление, составила 54,7 млрд тенге. Розничная торговля составила 191 млрд тенге.

МАРАТ ЕБЖАНОВ, член ревизионной комиссии по СКО:



— Объем оптовый составил 327 млрд тенге или 113,7% к уровню 2020 года. Среднемесячная заработная плата за декабрь-январь 2021 года составила 206 тысяч тенге. Рост к 2020 году составил 18,5%. За 2021 год городской бюджет по доходам исполнен на 99,8%.

В 2021 году ревизионная комиссия провела ряд проверочных мероприятий. В результате выяснилось, что неэффективно использовали 139 млн тенге. Также выявили 22 процессуальных нарушения.

Анастасия Кузнецова