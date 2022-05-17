В СКО прибыл Помощник Президента РК Ернар Баспаев

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23:14 17 Мая 2022

Визит Помощника Президента РК — заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК состоялся в рамках плановых мероприятий по организации выездных приемов в регионах страны.
В ходе рабочего визита, Ернар Баспаев провел личный прием граждан, в рамках которого, обратившиеся жители области напрямую изложили Помощнику Президента свои проблемы и чаяния.
По всем заслушенным обращениям граждан, руководителям ЦГО и МИО были даны конкретные поручения.
Также в рамках информационно-разъяснительной работы по поправкам и дополнениям в основной закон страны Помощник Президента провел встречу с общественностью Северо-Казахстанской области.
На мероприятии присутствовали представители гражданского общества, Ассамблеи народа Казахстана, политических партий и лидеры общественного мнения.
Участники обсудили содержание предлагаемых изменений в Конституцию РК и подчеркнули важность предстоящего референдума.

ЕРНАР БАСПАЕВ, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА — ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК:

— Суть реформ, смысл каждого изменения, почему вносится то или иное изменение, с чем это связано, что оно за собой повлечёт. Не все понимают в силу того, что не вовлечены в политические процессы. Поэтому для нас это очень важно. Это наши сограждане. Чем больше граждан будет вовлечены в этот процесс, будут знать о грядущих изменениях, тем нам будет легче реализовывать их.

Айгерим Мукашева

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