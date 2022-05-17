В СК вдвое повысился объем производства круп

Гюзель ЗАКАРИЯ, корреспондент:



— 56,2 млрд тенге составил объем внутренний валовОй продукции сельского хозяйства области. Реализовали фермеры региона 29 тысяч тонн мяса, около 1,5 млн литров молока, более 200 млн штук яиц. Это часть итогов экономического развития СКО с начала 2022-го.

Таким образом, производство продуктов сельского хозяйства в СК выросло почти на 9%, а изготовление продовольственных товаров выросло на 7%. Вдвое повысился объем производства круп, на треть — муки, на четверть — мяса и субпродуктов. Продвижения произошли и в других сферах.

(ДАНИЯР ИМАНБАЕВ, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:



— Объем инвестиций в основной капитал в январе-арпеле 2022-го составил 65,6 млрд тенге. Объем строительных работ выполнен на сумму 14,2 млрд тенге. Наибольший удельный вес в объеме строительных работ занимает строительство жилых зданий.

Ввели с начала года боле 32 тысяч кв м. жилья. Объем произведенных промышленных продуктов составил 108.5 млрд тенге. Увеличение выработки привели к повышению уровня товарооборота.



ДАНИЯР ИМАНБАЕВ, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:

— Объем розничной торговли за январь-апрель 2022-го составил 83,9 млрд тенге, или на 2,3% больше соответствующего периода 2021 г. Объем оптовой торговли составил 135, 1 млрд тенге.



Международный товарооборот увеличился на 10,5%, Экспорт составил 16,4 млн тенге.

Гюзель Закария