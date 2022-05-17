Один вопрос и два варианта ответа: что будет в бюллетене на референдуме

Один вопрос и два варианта ответа будут в бюллетене на референдуме 5 июня. Бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. Каждый заполняет его лично, присутствие посторонних в этот момент запрещается. Если гражданин по состоянию здоровья или иным причинам не может заполнить самостоятельно, можно воспользоваться помощью другого гражданина, но не организаторов и наблюдателей референдума. В бюллетене будет два варианта ответа. Надо выбрать и поставить отметку. Это может быть галочка, плюс, крестик либо можно обвести. Но волеизъявление должно быть понятно. Не допускается проставление отметок карандашом и внесение исправлений.

Айгерим Мукашева