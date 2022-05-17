Недостаточная кормовая база сдерживает темпы развития животноводства в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время заседания правительства. Несмотря на принимаемые меры, отмечает глава ведомства, обеспеченность грубыми кормами в РК составляет 80%, сочными — 40%, концентрированными — 50%.

Это притом, что для стабильного развития животноводства необходимо иметь еще и страховой запас кормов. В прошлом году Минсельхоз разработал Дорожную карту по развитию кормопроизводства на 2022-2025 годы. Однако, Ербол Карашукеев считает, что на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, а развитие животноводства по-прежнему ведется без учета кормовой базы. Ербол Карашукеев отметил, что в дальнейшем при выделении субсидий на эту сферу сельского хозяйства будет учитываться выращивание и производство кормов в хозяйстве для обеспечения собственных потребностей. Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал главу Минсельхоза.



В стране ежегодно производится кормов практически в два раза меньше от зоотехнической нормы. Дефицит кормов ведет к их удорожанию. Необходимо также учитывать природно-климатические факторы, такие как засуха или износ пастбищ. В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами необходимо увеличить посевные площади кормовых культур и модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Важно обеспечить финансирование данных работ в приоритетном порядке.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК

Дарья Пышмынцева