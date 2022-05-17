После юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Президент Казахстана сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких Отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность. Владимир Путин также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами. Подробнее эту сферу стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который состоится осенью этого года. Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне. Также казахстанская правительственная делегация планирует побывать на крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, — это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем Премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК

Дарья Пышмынцева