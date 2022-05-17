Двое несовершеннолетних велосипедистов пострадали в СКО

Одно из происшествий было на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Н.Назарбаева, где водитель сбил школьницу. Учащуюся 4-го класса госпитализировали. Водителя полицейские разыскали на следующий день. Материалы по данному факту переданы в городской отдел административной полиции для принятия процессуального решения. А в Кызылжарском районе при столкновении с автомобилем пострадал семиклассник.// Его также доставили в медучреждение. В рамках акции «Внимание: дети!» сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах. Они напоминают юным велосипедистам, что двигаться по проезжей части можно только с 14 лет. Важно помнить, что внезапное появление велосипедиста на проезжей части может не оставить водителю времени для принятия решения. Автолюбителям полицейские напоминают, что, приближаясь к пешеходному переходу, а также при появлении на дороге велосипеда рекомендуется снижать скорость и проявлять повышенную бдительность.

Дарья Пышмынцева