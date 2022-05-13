ЖИТЕЛЯ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА ОШТРАФОВАЛИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Новости МТРК

0:05 13 Мая 2022

9 нарушений религиозного законодательства выявили полицейские с начала года. По трём делам ведётся расследование. Остальных привлекли к административной ответственности. Так, 31-летнего жителя Петропавловска оштрафовали на 100 тыс тенге за распространение в социальной сети «ВКонтакте» аудио и видеофайлов религиозного содержания. За аналогичное правонарушение мужчину из Есильского района привлекли к ответственности. Более 150 тыс тенге ему придется выплатить за размещение религиозных материалов в «Instagram» и «TikТок».

Гюзель Закария

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