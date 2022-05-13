Опыт прошлого: в Петропавловске прошел форум биев

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:



— Урегулировать конфликты до суда. Напоминает о целях медиации. Однако, в силе разрешить вопросы и институт биев Казахстана. Сегодня 20 представителей степного суда проводят свой первый курултай.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:



— От имени главы региона Кумара Аксакалова поздравляю с открытием форума сертифицированных биев международного проекта RPA IMC. Такого рода мерроприятие проходит в нашем регионе впервые. Стоит отметить, в Уалихановоской районе существует совет старейшин, который регулирует спор на основе моральных принципов и наставляет младшее поколение.

Медиация для наших граждан — понятие европейское, считают специалисты в области права. Поэтому на основе закона «О медиации», принятого в 2011 году, у юристов возникла идея возрождения института биев. Ведь оба института преследуют единые задачи. Стоит отметить, что действующие бии, которых около 20 по стране, являются профессиональными медиаторами и юристами.

НАЗМ ТУЛЕКЕЕВА, эксперт медиации, руководитель международного проекта RPA IMC:



— Когда мы разговариваем с простым народом, они не понимают, что такое медиация. Но, когда начинаешь проводить параллель и говорить, что у нас был институт биев. И, в общем-то, что это одно и то же — урегулирование конфликта без вмешательства госорганов. Они сразу это понимают. Мы берем те принципы, на которых строился институт биев, то есть принять такое решение, которое интересно двум сторонам. «Выгода, выгоды.

Талгат Балтаев приехал на форум из г.Алматы. Представитель народного суда считает, что институт биев эффективнее. К знаниям и опыту биев присушиваются, ведь это заложено в генетическом коде нации.

ТАЛГАТ БАЛТАЕВ, участник форума, г.Алматы:

— В основу решения конфликтов мы берем разъяснение. Часто разговариваем с двумя сторонами. К примеру, с разводящимися молодыми, мы пытаемся занять позицию ребенка. И объяснить родителям его положение при разрыве.

На форуме присутствующие переймут методы разрешения конфликтов у древнейшего института биев. Возможно, разрешат собственные, считают специалисты.

Гюзель Закария