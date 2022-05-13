Об итогах прошлого года и планах на 2022-й рассказал аким Акжарского района

Традиционно на площадке региональной службы коммуникаций отчитываются акимы районов. Докладывают об итогах прошлого года и планах на нынешний. В этом году первым выступил глава акжарцев Канат Калиев. Район перевыполнил план по вводу жилья, строительству и инвестициям. Но не достиг нужных показателей в сельском хозяйстве и промышленности. 1 млрд 300 млн тенге потратили в прошлом году в Акжарском районе на дороги. В текущем году только на внутрипоселковые выделят больше миллиарда. Отремонтируют почти 37 км улиц в 6 сёлах.

КАНАТ КАЛИЕВ, АКИМ АКЖАРСКОГО РАЙОНА:

— Также ведутся работы по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения, подъезд к селу Кызылту 11 км, среднему ремонту дороги «Бостандык — Киевское» протяженностью 57 км. Общая сумма проекта составляет 2 млрд 700 млн тенге. Планируется средний ремонт дороги до села Ащиголь на сумму 355 млн тенге.

Запустили центральную котельную в райцентре, проложили 7 км теплотрассы, подключили 12 социальных объектов и 8 многоквартирных домов. Подключать акжарцев к центральному отоплению будут и в текущем году, сообщил аким района.

КАНАТ КАЛИЕВ, АКИМ АКЖАРСКОГО РАЙОНА:

— Существенная работа проведена по освещению улиц. Реализовано 8 проектов. Проведены работы по установке и замене 313 энергосберегающих светильников уличного освещения на общую сумму 44 млн тенге. В текущем году будут произведены работы по установке дополнительных светильников уличного освещения на сумму 12 млн тенге.

320 млн тенге в прошлом году направили на капитальный ремонт 3 школ по программе «Ауыл — Ел бесігі».

КАНАТ КАЛИЕВ, АКИМ АКЖАРСКОГО РАЙОНА:

— Из местного бюджета на проведение капитального ремонта Кенащинской ОШ было выделено 62 млн тенге. К сожалению, есть еще не решенные вопросы по текущему состоянию зданий учебных заведений района. Требуются в них ремонты систем отопления, кровли, учебных кабинетов. В текущем году все проблемы будут по мере возможности нами устранены.

Для этого в текущем году проведут капитальный ремонт системы отопления в Жанаульской СШ, заменят котлы ещё в 3 школах Акжарского района.

Айгерим Мукашева