Об итогах мониторинга исполнений поручений главы государства

Новости МТРК

0:16 13 Мая 2022

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— С анонсирования программы кардинальной политической реформы Касым-Жомарта Токаева прошло практически два месяца. Срок небольшой, но говорить даже о маленьких шагах на пути к Новому Казахстану, уже стоит. Следит, кстати, за исполнением поручений президента специальная мониторинговая группа. Насколько работа госорганов приблизилась к масштабным преобразованиям, и продвигалась ли она вообще, рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций.


Рафаэль Гасанов, председатель специальной мониторинговой группы «Ел намысы»:

— Мониторинг сферы образования, к которому до сих пор достаточно претензий, а именно подготовки кадров и их трудоустройства. Президент заявил о привлечении представителей крупного бизнеса, которые должны взять шефство над казахстанскими колледжами, и брать их к себе на практику. Ну, и конечно, поднять качественное образование. На деле всё идёт не так, как ожидалось. Поскольку конкретных шагов и адекватных реакций ещё пока не видно.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Пересмотреть свою работу должны и акимы, особенно главы районов. Последние на поручения президента, как оказалось, не реагируют вообще. Говорили на брифинге и про неугомонных нечистых на руку чиновников. Чаще всего они пользуются низкой правовой грамотностью казахстанцев.


Дидар Смагулов, член специальной мониторинговой группы «Ел намысы»:

В городе Темиртау Карагандинской области следователь восточного отдела полиции требовал взятку в размере 500 тысяч тенге, якобы для прекращения уголовного дела. Тогда, как для этого были все законные основания. Обратившись к нам, он получил консультацию, и мы сразу же подключили антикоррупционную службу, органы собственной безопасности в МВД, и данное лицо было выявлено.

На брифинге фигурировал и случай в нашей области. Долгожданный ФОК в селе Саумалколе Айыртауского района должны были открыть три года назад. Причём, обещали построить объект за три месяца. Срок нереальный, поэтому здесь заключили аж 5 дополнительных соглашений о продлении сроков.


Дидар Смагулов, член специальной мониторинговой группы «Ел намысы»:

Заказчик перечислил 70 % средств. Тогда как фактически строительство объекта завершено на 40 %. По результатам обследования наличия товарно-материальных ценностей на складах поставщика было установлено отсутствие строительных материалов на сумму свыше 118 млн. Указанная сумма является суммой причинного ущерба.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

По факту возбудили уголовное дело. Представители мониторинговой группы надеются, что долгожданный ФОК в скором времени откроет свои двери для сельчан. По крайней мере, они для этого сделали первые шаги.

Жанель Бисенбаева

 

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