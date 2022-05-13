120 лет со дня рождения поэта Г.Малдыбаева

Прошло 120 лет со дня рождения поэта Галыма Малдыбаева. В честь юбилея в областной детско-юношеской библиотеке имени Г.Мусрепова провели литературный вечер. На нём общественные деятели говорили о творческом пути талантливого писателя, хронологии его жизни. Из уст тех, кто лично был знаком с Галымом Рахметовичем, истории звучат интереснее. Особенно приятно их слышать от близких родственников поэта.



Шашубай Малдыбаев, сын:



— Мой отец начинал свой творческий путь с написания поэм. Позже был успешным и в журналистской деятельности. Первые газеты в селе Баян, Орал и Балхаш появились благодаря ему. Там он возглавлял редакции. Ещё одним важным качеством отца было то, что он параллельно с работой, которая шла в гору, успевал уделять время и нам. Каждому своему ребёнку посвятил стихи. Все условия для хорошей жизни создавал для нас.

Гармоничное слияние «деревенской» поэзии и поэтических зарисовок о жизни города — особенность творчества поэта. Её улавливают все, кто хоть раз прикоснулся к произведениям Галыма Малдыбаева. В том числе и Аяжан Калыкова. Шестиклассница на литературной встрече прочитала стихотворение под названием «Домбра».

Аяжан Калыкова, учащаяся специализированной казахской школы-гимназии имени Абая:

— Домбра — ценный инструмент казахского народа. Я думаю, что в этой песне поэт хотел донести, что инструмент нужно почитать и уважать. Галым Рахметович — великий казахский поэт, и мне очень нравится его творчество.

Каждое произведение писателя нашло отклик в сердцах его читателей. Но, все же современники выделяют следующие, такие как «Хаджимукан», «Крымчанка» и «Писатель».

АЙНАГУЛЬ СЕРКЕНОВА, заведующая отделом областной детско-юношеской библиотеки имени Г. Мусрепова:

— Наша главная цель – ознакомить подрастающее поколение с жизнью и творчеством писателя и журналиста Галыма Малдыбаева, воспитать патриотизм. Кроме того, мы организовали выставку. В нашей библиотеке есть две книги автора, а также много произведений, связанных с воспоминаниями о нем.

Поэт внес значимый вклад в культурное наследие региона. Кстати, последний его сборник стихов «Дастандар» выпустили в 2002 году его близкие родственники.

Жанель Бисенбаева