Полицейские задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств

Криминал

0:16 12 Мая 2022

Полицейские Петропавловска задержали 21-летнего жителя Павлодара. Он подозревается в серии интернет-мошенничеств. Одно из них произошло в сентябре прошлого года. Житель Петропавловска потерял 80 тысяч тенге, когда перечислил предоплату за магнитолу по объявлению в интернете. Сотрудники 1-го городского отдела полиции установили подозреваемого и его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Оперативники передали материалы павлодарским коллегам. В настоящее время задержанный подозревается в 15 эпизодах интернет-мошенничества. Кстати, злоумышленник выставлял разные объявления, где продавал не только бытовую технику, но и породистых котят. Всего с начала года в СКО зарегистрировано 279 интернет-мошенничеств. 77 из них удалось раскрыть.

Дарья Пышмынцева

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