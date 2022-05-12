Петропавловцы жалуются на навязчивую религиозную агитацию

Навязчивая агитация со стороны представителей религиозного течения. На нее в последнее время жалуются жители Петропавловска. В редакцию МТРК обратилось несколько недовольных горожан.

Алма Абильмажинова, жительница г.Петропавловска:

— Прихожу домой после обеда, а в двери письмо. Открыла его, а там говорится о Боге, катастрофах, болезнях и о стремлении к лучшей жизни. Я сначала подумала, что это мошенники, потому что я никому свой адрес не давала. Потом дочитала до конца и поняла, что обращаются ко мне Свидетели Иеговы.

Пенсионерке показалось странным, что кто-то посторонний знает, где она живет.

Алма Абильмажинова, жительница г.Петропавловска:

— Я заметила, что у нас получили письма многие жители тоже. Эти жители тоже были недовольны, что пришли такие письма. Сама я не поддалась и обратилась в соответствующие органы.

Так же поступила Галина Глухова, когда оказалась в аналогичной ситуации. Ей, как старшей в одной из городских многоэтажек, письма, описанные выше, принесла почтальон и жильцы дома, которые отказывались их брать. Несколько писем Галина Анатольевна вместе с соседями открыла. Со слов пенсионерки, в них было написано, что в мире творится зло, войны, болезни, а Иегова научит полезному. А потом женщине позвонили.

Галина Глухова, жительница г.Петропавловска:

— Позвонила женщина, представилась Верой. Стала спрашивать, знаю ли я, что такое Бог и верю ли я в Бога. Я спросила, почему я должна с Вами разговаривать об этом и сказала, больше не звоните. Я удивляюсь, почему у людей адреса наши и телефоны наши городские. Почему так получилось?

По словам жителей города, в письмах отправители указывали телефоны и сайт, который предлагалось посетить, и где можно было ознакомиться с информацией. В областном управлении по делам религии рассказали, что жители региона нередко обращаются в ведомство за консультативной помощью. Что касается религиозного объединения «Христианская община Свидетели Иеговы СКО», то оно зарегистрировано и осуществляет свою деятельность официально.

Салтанат Мейманова, руководитель отдела управления по делам религии СКО:

— Были случаи, что североказахстанцы жаловались на деятельность адептов религиозной организации. Такие случаи зачастую происходят в связи с тем, что отдельные адепты не знают закона РК о «Религиозной деятельности и религиозных объединениях. По таким фактам мы проводим разъяснительную работу.

В управлении по делам религии СКО отмечают, что по закону миссионерская деятельность запрещена вне культового сооружения без регистрации в качестве миссионера в уполномоченном органе, ее осуществление влечет штраф по статье 490 Кодекса РК об административных правонарушениях. Если вы считаете, что подвергаетесь религиозной агитации, вы вправе обратиться по телефону доверия в управление по делам религии 61 82 77.

Дарья Пышмынцева