Передвижная выставка музея департамента полиции СКО открылась в историко — краеведческом музее

Яркие страницы в летописи истории Северного Казахстана вписали герои -полицейские. Многие из них отдали свои жизни, выполняя свой служебный долг. В историко-краеведческом музее открылась передвижная выставка областного музея департамента полиции. Здесь — коллекция фотоматериалов, книг и реликвий, отражающая историю становления органов внутренних дел от советской эпохи до независимого Казахстана.

Сауле Андагулова, заместитель начальника ДП СКО:



— Первый полицейский Петропавловска появился 182 года назад. То есть в 1840 году. А управление полиции Петропавловска существует 154 года. С 1868 года. Все эти экспонаты, думаю, будут интересны посетителям выставки.

Будни полицейских, их героические поступки, ценные награды, достижения в службе и памятные события. Музей департамента полиции создавался 33 года назад на общественных началах. Все эти годы им руководит подполковник полиции в отставке Любовь Осинская. Она отдала службе 45 лет.

Любовь Осинская, заведующая музеем ДП СКО

— Фонды нашего музея пополняются систематически. Если мы 30-летие отмечали, фонд у нас был около 3 тысяч экспонатов, сегодня у нас уже около 4 тысяч. Ветераны вносят свои личные вещи, награды, обмундирования, почетные грамоты. То есть то, что отражает деятельность советской милиции. 01.02Мы продолжаем работать в архивах, восстанавливаем то, что не вернешь назад.01.26Ежегодно проводятся конкурсы. Как только получает звание, сразу вводим в экспозиции по службе. У нас наши ребята постоянно совершают героические подвиги. И мы тоже их вносим в экспозиции.

Среди гостей -ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции, общественные деятели.

Павел Афанасьев, член областного общественного совета

— Вам доверена большая честь представлять интересы государства и, конечно, эту честь и достоинство необходимо оправдывать. Задача борьбы с преступностью, укрепление правопорядка, торжество законности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина относилось всегда и будет относиться в будущем к одной из функций государства. 901.44Вы помните, ещё у Высоцкого:» Побудь ты день хоть в полицейской форме, и жизнь покажется со стороны». Именно изнутри, из тех повседневных действий складывается ваша связь с населением. Вы именно те лица, которые представляют собой государство.

Выставку посвятили 30-летию казахстанской полиции. Продлится она до 23 июня. В честь этой даты сотрудники областного департамента полиции будут также организовывать концерты, посещать дома детей, дома престарелых, оказывать благотворительную помощь.

Анастасия Кузнецова