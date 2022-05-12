ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД: КАКИЕ ПОПРАВКИ ВВЕДУТ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН РК?

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

98 статей входят в Конституцию РК. Треть из них претерпят изменения. Войдут в результате референдума 31 поправка и 2 новые статьи. Именно их и разъясняют депутаты областного маслихата. Защита чести и достоинства, свободы человека — превыше всего. Дополнения в основной закон дают гарантию этим словам. Любой гражданин страны теперь сможет обратиться в Конституционный суд, чтобы защитить свои права. Введут и уполномоченного по правам человека. Это одна из новых статей. САУЛЕ СУРАГАНОВА, депутат областного маслихата от партии «AMANAT»:

— Деятельность омбудсмена направлена на решение вопросов, связанных с правовыми нормами, которые ущемляет права личности и проблемы противоречия действующих законов».

Укрепление Парламента — одна из целей всенародного голосования. Теперь, рассказывают депутаты, Мажилис вправе разрабатывать законопроекты, за Сенатом остается его принятие или возврат.

ЕЛЕНА ЛЕВИНА, депутат областного маслихата от партии «AMANAT»:



— Каждая поправка несет в себе особое и серьезное значение. Все 30 лет нашей независимости мы стремились к активному управлению государством и прекрасно понимали, что политические процессы не совсем демократизированы».

Состоится референдум 5 июня. До этого народные избранники посетят все районы и разъяснят каждую поправку североказахстанцам. Стоит отметить, в действующую Конституцию РК за 30 лет внесли 1100 поправок. Приняли их без народного участия.

Гюзель Закарияк