ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЭРОПОРТ НЕ УДАЛОСЬ ПРОДАТЬ

Новости МТРК

0:16 12 Мая 2022

Петропавловский аэропорт не удалось продать. Напомню, воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Объявили повторный. Сейчас аэропорт работает в убыток и находится в коммунальной собственности.

МИРХАТ АБИЛЬМАЖИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОДОРОГ СКО:

— Повторный конкурс сейчас объявлен, итоги подводятся 12 числа. Балансовая стоимость нашего аэропорта составляет 5,6 млрд тенге. Мы для чего передаём аэропорт? Для того, чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта. Необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания ССТ, где хранится техника. Необходимо модернизацию оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ — самое первое, что необходимо для запуска дальних рейсов.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Первое заседание общественного совета областного филиала партии «AMANAT» состоялось в Петропавловске
31 сессия Ассамблеи народа Казахстана
Ещё один священный объект в карту сакральных мест СКО
Всемирный день космонавтики отметили в средней школе № 14 им. Ю. А. Гагарина
Бесплатное питание школьников Мамлютского района: что входит в меню?
У жителя Айыртауского района нашли незаконное ружьё
485 домов для переселенцев были с дефектами
49 детей-сирот выпали из очереди на жилье в Петропавловске
Активисты партии «AMANAT» о поправках в Конституцию РК
Петропавловский автовокзал возобновил рейсы в Россию
Что может измениться в Конституции РК?
Тройное ДТП в Петропавловске: есть пострадавшие