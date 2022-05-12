Петропавловский аэропорт не удалось продать. Напомню, воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Объявили повторный. Сейчас аэропорт работает в убыток и находится в коммунальной собственности.

МИРХАТ АБИЛЬМАЖИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОДОРОГ СКО:

— Повторный конкурс сейчас объявлен, итоги подводятся 12 числа. Балансовая стоимость нашего аэропорта составляет 5,6 млрд тенге. Мы для чего передаём аэропорт? Для того, чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта. Необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания ССТ, где хранится техника. Необходимо модернизацию оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ — самое первое, что необходимо для запуска дальних рейсов.

Айгерим Мукашева