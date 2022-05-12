КУМАР АКСАКАЛОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ПРЕСС-СЛУЖБЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Кумар Аксакалов дал получасовое интервью пресс-службе Премьер-министра РК. Беседа была записана сразу после того, как Алихан Смаилов посетил северный регион с рабочей поездкой. Напомню, она состоялась 6 мая.

Почему обрушилась первая дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2? Это первый вопрос, на который Кумар Аксакалов ответил во время интервью. Кумар Аксакалов объяснил, что комиссия, созданная при профильном министерстве, не завершила свой анализ, поэтому официальной версии обрушения трубы пока нет.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На сегодня ремонтные работы идут полным ходом. С 15 апреля приступили к демонтажу трубы, сейчас идет экспертиза на предмет её дальнейшей эксплуатации. Либо надо будет строить новую, если экспертиза подтвердит, что качество трубы позволяет, мы её дорастим, и будем работать с ней в предстоящий отопительный сезон.

По мнению акима, задача номер один сейчас — подготовить ТЭЦ-2 к зиме. Капитально отремонтировать предстоит 9 котлоагрегатов . На эти цели понадобится 17,5 млрд тенге. По поручению Премьер-министра приводить объект в надлежащий вид монополист будет за свой счет. Это делается, чтобы избежать повышения тарифов, которое бы повлекло за собой дополнительную финансовую нагрузку на население.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— А население, как известно, ждет перемен. В прошлом году правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития северного региона. Реализовать его предстоит до конца 2025 года. Кстати, чтобы воплотить в жизнь многолетний план, понадобится 1 трлн 800 млрд тенге.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— К примеру, объём произведенной продукции в сельском хозяйстве вырастет в 1,5 раза. Объём произведенной продукции в перерабатывающей промышленности вырастет в 2 раза. Свыше 26 тыс новых рабочих мест будет создано. Обеспечение водой жителей села будет доведено до 100%. Автомобильные дороги до 98% будут в хорошем и удовлетворительном состоянии.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Кумар Аксакалов рассказал, что в прошлом году была отремонтирована почти тысяча километров автомобильных дорог, в том числе внутрипоселковых. В 2022-м в порядок приведут 690 километров полотна.

Регион большой, работы много, и не только связанной с ремонтом дорог. Кумар Аксакалов отметил, что по итогам прошлого года по всем основным отраслям экономики область достигла положительного роста. По словам акима, тенденция первого квартала этого года такая же. Подробный отчет на эту тему Кумар Аксакалов представил Премьер-министру во время его рабочей поездки в нашу область. Первый руководитель региона рассказал и о подготовке к посевной кампании. Одна из главных ее задач — избежать последствий недостатка влаги, который ощущался в регионе последние несколько лет.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы отрабатываем агротехнологии. Прежде всего, это обновление семян, это влагосберегающие технологии, это привлечение и покупка соответствующей техники. Привлечение инвестиции и.т.д. В целом мы видим, что на сегодня все агротехнические мероприятия по задержанию влаги мы завершили. Сейчас ждем наступления соответствующих температур, чтобы провести посевную в оптимальные сроки. ГСМ и семенами 100% обеспечены.

Что касается сельского хозяйства, то в этом году в области сдадут 2 откормочные площадки, столько же птицефабрик, а еще 8 молочно-товарных ферм.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это очень важный проект, поскольку в нашей стране до сих пор еще импортируется молочная продукция, особенно много сыра импортируется. Мы эти проекты будем реализовывать, мы для себя поставили задачу, каждый год, как минимум до 10 ферм сдавать.

Аким области объяснил, что на одной такой ферме будут трудиться от 35 до 40 человек, занятых круглогодично. Несмотря на высокие показатели в разных сферах, северный регион входит в число областей страны с самым низким уровнем доходов. Кумар Аксакалов объяснил, что ситуация постепенно меняется. В прошлом году уровень средней заработной платы вырос на 19,6%.

Дарья Пышмынцева