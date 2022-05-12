КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ О РЕФЕРЕНДУМЕ?

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан? Этот вопрос будет в бюллетене каждого, кто придёт на голосование 5 июня. Утвердить только часть поправок не получится. Выбор «за» или «против» касается всего «пакета» изменений.

Потому важно, чтобы каждый казахстанец знал суть и смысл этих поправок. Для этого во всех регионах создали штабы, которые проводят масштабную информационную работу. В североказахстанский вошёл 31 человек. 9 из них — представители профсоюзов.

ЕРИК НУРАКАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР СКО»:

— У нас 65 тысяч членов профсоюзов. Если взять семейность 2, то 130 тысяч человек мы можем охватить сегодня. Эти работы будут проводиться в первичках. Их у нас 1257 во всех школах, заводах, энергетики, железнодорожники и в сельском хозяйстве.

Провели онлайн-совещание с участием других региональных штабОв и координационных советов, наметили план работы. А ещё профсоюзный центр СКО запустил «горячую линию», по которой консультируют юристы. Каждый, у кого есть вопросы по поправкам в Конституцию, может узнать ответ по номерам, указанным на экране.

Айгерим Мукашева