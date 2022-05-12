Аллею Победы открыли в с. Петровке Есильского района

Собираться у каждого памятника в великий день — добрая традиция. Не исключение это и для жителей села Петровки Есильского района. Кстати, у этого мемориала День Победы они празднуют впервые.

Перерезав торжественную ленту, Марат Кабдушев отмечает, что теперь это место, где можно почтить память героев, которые так и не вернулись в 40-ых с линии фронта. Ниже на чёрном камне мемориала высечены имена самих свидетелей трагических дней. А в самом центре биография человека, который, кстати, и вдохновил мецената открыть аллею Победы.



Марат Кабдушев, директор частного фонда «Мәдениет», Есильский район:

— Мой дед — его родной брат, погиб на войне в Венгрии возле озера. И эти данные мы нашли в энциклопедии. В 2014 году с моим дядей выехали и увидели всё воочию. В Венгрии, что приятно, чтят их как воинов-освободителей. Мы этим очень горды.

В армию Рустема Кабдушева призвали в 18 лет. В этом же возрасте за подвиги он получил орден Отечественной войны 1-ой степени. С июля 43-ого участвовал в боях, на Курской дуге командовал взводом. Погиб отважный советский солдат в 20-летнем возрасте на территории Венгрии. Спустя десятилетия дедушку нашли в братской могиле. Перевезти на родину останки не смогли. По обычаю, прочитали молитву и посыпали горсть земли из родного села. Позже имя и подвиги Рустема Кабдушева его потомки увековечили в этом памятнике.

Вместе с собравшимися почтил память всех павших в те годы и заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил сельчан с праздником Победы и открытием новой аллеи.



Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:

— Данное мероприятие является очень знаменательным. Это почтить память наших дедов, отцов и передать память о них будущему поколению.

Праздничный концерт, вкусный дастархан и, конечно же, хорошее настроение. Даже погода в этот день радовалась вместе с сельчанами.

Жанель Бисенбаева