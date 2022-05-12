86-ти учебным заведениям предстоит пройти государственную аттестаци

С 1 сентября прошлого года внедрен институт государственной аттестации организаций образования. В этом году ее предстоит пройти 86-ти учебным заведениям.

Галия Ильясова, заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Это 10 организаций дошкольного воспитания и обучения, 66 организаций начального, основного среднего и общего среднего образования, 10 организаций технического и профессионального обучения.

В 16-ти учебных заведениях уже провели. По итогу статус «аттестован» получили только две организации, повторное заключение выдали четырём.

Галия Ильясова. заместитель руководителя департамента по обеспечиванию качества в сфере образования СКО:

— Непрохождение учебными заведениями государственной аттестации влечет риск лишения школ возможности выдачи документов об образовании государственного образца выпускникам основного среднего и общего среднего образования в соответствии с пп.1 п.3 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об образовании».

Наиболее частыми являются нарушения госстандарта: несоответствие расписания организованной учебной деятельности учебным планам, некорректная работа программы «Күнделік», несоответствие объема учебной недельной нагрузки в дошкольных организациях.

Диана Салихова